O governador Daniel Vilela (MDB) confirmou, em entrevista ao POPULAR, que o governo estadual enviará à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), até o fim de maio, um projeto de lei específico para definir o teto de gastos global do Estado para 2026. A matéria deve abarcar também a distribuição dos limites de despesas para poderes e órgãos autônomos.\n“A secretária da Economia Renata (Noleto) está dialogando com a equipe técnica do Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunais de Contas, para a gente construir esse projeto e mandar especificamente sobre o teto de gastos. Imagino que ainda até o final desse mês nós já deveremos estar encaminhando”, disse o governador.\nAssim, o encaminhamento da proposta se adiantará ao envio da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que conforme declarou Daniel, só será enviada à Alego em agosto. Inicialmente, o governo chegou a cogitar incluir a definição do teto de gastos no texto da proposta, em meio à pressão por ampliação de recursos orçamentários e limite de gastos.