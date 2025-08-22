O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera a disputa pelo governo de Goiás em 2026, com 26% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é o segundo colocado, com 22%. Os números são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22).\nNa rodada anterior, publicada em fevereiro, Daniel havia registrado 24%, e, portanto, apenas oscilou 2 pontos dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais. Já Marconi tinha 15%. No início do ano, a diferença entre os dois era de 9 pontos e agora é de 4.\nDe acordo com o levantamento, o senador Wilder Morais (PL) tem 10% das intenções de voto. Em fevereiro, Wilder tinha 3%. Já a deputada federal Adriana Accorsi (PT), manteve os 8% que já havia registrado na rodada anterior. Telêmaco Brandão (Novo) tem 1%.\nA mais de um ano da eleição, a pesquisa mostra que 14% dos entrevistados ainda estão indecisos e 19% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam.