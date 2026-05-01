A pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (30), mostra o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), à frente na disputa pelo Palácio das Esmeraldas no primeiro turno, seguido pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Nos cenários de segundo turno, o emedebista venceria o tucano e o senador Wilder Morais (PL).\nA cinco meses da eleição, o instituto divulgou três cenários estimulados de primeiro turno com alternância nos nomes da esquerda, que ainda não definiu seu nome. No primeiro, Daniel tem 33% contra 21% de Marconi. No levantamento, a deputada federal Adriana Accorsi (PT) aparece com 10%, e Wilder, com 9% (empatados na margem de erro de 3 pontos porcentuais). Indecisos são 15% e outros 12% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam.\nNo segundo cenário, Daniel tem 33% das intenções de voto, contra 21% de Marconi. Wilder tem 11% e o vereador licenciado de Goiânia Edward Madureira (PT), 5%. As categorias de indecisos e aqueles que escolheram a opção branco/nulo/não votariam têm 15%, cada.