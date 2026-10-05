O governador reeleito Daniel Vilela (MDB) disse que o povo goiano demonstrou "sabedoria ímpar" e reconhecimento ao trabalho do atual governo, em meio ao que chamou de "avalanche do PL" em todo o País.\nEm entrevista coletiva em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, Daniel afirmou que deve a vitória no primeiro turno ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e também fez homenagem ao pai, Maguito Vilela, que, segundo ele, fez um governo há 30 anos de "virada de desenvolvimento" no Estado.\n"Serão mais quatro anos de avanços", afirmou, repetindo principais compromissos feitos na campanha. O governador afirmou que terá reunião nesta segunda-feira com o secretariado para se inteirar do andamento de projetos e garantir avanços ainda este ano.\nDaniel também disse ter feito uma campanha propositiva e alegre, mesmo quando adversários tentaram outro caminho, segundo ele.