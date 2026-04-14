Depois de efetivar ao menos 19 mudanças no primeiro escalão do governo de Goiás, o governador Daniel Vilela (MDB) indicou, na segunda-feira (13), não ver necessidade em realizar uma solenidade geral de posse aos novos secretários e que a oficialização dos titulares ocorrerá ao longo dos próximos dias de forma “destacada”. “Alguns - a maioria absoluta - estão dando continuidade, e já estavam ocupando a função, portanto não há necessidade de posse”, disse o governador.\nO emedebista buscará, com essas cerimônias individuais, prestigiar os novos integrantes e reforçar a importância político-eleitoral das escolhas - que fazem parte de sua cota, mas que tiveram indicações em acordos também voltados para a disputa de outubro.\nNesse aspecto, o primeiro ato já foi percebido na tarde desta segunda-feira (13), com a posse, em Anápolis, de Luiz Antônio de Oliveira Rosa para comandar a Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codego). Fruto de indicação do prefeito Márcio Corrêa (PL), Rosa entrou no lugar do ex-deputado federal Francisco Júnior (PSD).