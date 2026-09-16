O governador de Goiás e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), atrelou, nesta terça-feira (15), a realização de obras públicas estaduais em eventual novo mandato à frente do Palácio das Esmeraldas ao resultado eleitoral nas regiões e municípios goianos. A promessa foi feita em discurso durante comício ao lado do ex-governador e candidato à presidente, Ronaldo Caiado (PSD), em Aparecida de Goiânia, quando o emedebista apontou que dará “presente” aos locais onde obtiver a maior votação proporcional.\nA declaração foi dada em meio à repetição por aliados, durante o evento, de falas sobre a expectativa de vitória já no primeiro turno e Daniel Vilela buscou motivar maior dedicação dos prefeitos que integram a base aliada na reta final. A 19 dias da votação marcada para 4 de outubro, o governador destacou a presença de 123 gestores municipais na agenda em Aparecida antes de fazer a promessa de obras em troca de votos.