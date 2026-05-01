A pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (30), mostrou os índices de conhecimento, de potencial de voto e de rejeição dos pré-candidatos ao governo de Goiás na eleição de outubro deste ano. De acordo com o levantamento, 44% conhecem o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e votariam nele. Outros 37% disseram que não sabem quem é o emedebista e 19% conhecem Daniel, mas não votariam nele. O emedebista está à frente na disputa nos cenários de primeiro e segundo turno.\nQuestionado sobre a relevância da presença do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em sua campanha em Goiás - considerando que o pessedista é pré-candidato a presidente -, Daniel afirmou que não tem dúvidas de que ele “estará presente sempre que necessário for, nos momentos importantes e emblemáticos do período eleitoral”. O levantamento mostrou que, para 71%, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) merece eleger o sucessor. Outros 21% afirmam que não merece e 8% não souberam ou não responderam.