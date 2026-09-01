O governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), buscou naturalizar os desentendimentos entre a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), ambos candidatos da base aliada ao Senado. O emedebista apontou que a briga pública seria algo “superado”.\n“É o que eu já disse, essas situações acabam acontecendo em todas as eleições. Às vezes, entre os deputados estaduais, entre os deputados federais. Como nós temos um maior número de candidatos ao Senado, às vezes acontece isso. Mas isso está superado, vamos seguir em frente e eu tenho certeza que nós vamos eleger os dois senadores”, afirmou Daniel Vilela.\nAlém de Gracinha e Mendanha, o grupo governista tem os pleitos do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do deputado federal Zacharias Calil (MDB). Na última semana, a ex-primeira-dama trouxe a público os incômodos com Mendanha e atribuiu ao ex-prefeito os ataques que tem sofrido nas redes sociais, principalmente fazendo referência a seu nome.