-VÍDEO APP (1.3452392)\nO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma atualização no e-Título, aplicativo oficial que disponibiliza a via digital do título de eleitor. Nele, o eleitor pode consultar desde o endereço da seção eleitoral e a respectiva zona em que irá votar nas Eleições de 2026 até pagar multas por meio de Pix ou cartão de crédito. Veja tudo o que é possível fazer nesta reportagem.\nA nova versão reúne novas ferramentas de segurança e unifica serviços que antes exigiam acesso a diferentes plataformas do tribunal, com o objetivo de dar maior autonomia ao cidadão e agilizar o atendimento tanto na rotina eleitoral quanto no dia da votação. Entre os principais recursos incorporados ao sistema estão:\nAcompanhamento no Título Net: o andamento de requerimentos enviados pelo Título Net agora pode ser monitorado em tempo real pelo próprio aplicativo, na aba “Mais opções”.