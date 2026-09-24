-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO POPULAR e rádio CBN Goiânia realizam nesta quinta-feira (24) um debate com candidatos ao governo de Goiás. O encontro ocorrerá no auditório da Rede Anhanguera, em Goiânia, entre 9h e 11h30, e será transmitido ao vivo pela rádio CBN Goiânia, 97,1 FM, pelos sites do jornal e da rádio e nos canais do YouTube dos dois veículos. A mediação será do supervisor de jornalismo da CBN Goiânia, Luiz Geraldo.\nParticipam do debate os quatro candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional, citados em ordem alfabética: Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL). As diretrizes e os tempos do confronto foram definidos e acordados em reunião com os representantes de cada campanha no dia 28 de agosto, sendo formalizados junto às candidaturas.