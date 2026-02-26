A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciou nesta quarta-feira (25) a tramitação do projeto de lei, enviado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD), para acabar com a taxa do agro e com o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). O texto foi encaminhado sete dias depois do anúncio de Caiado, em discurso durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Casa neste ano, e teve votação adiada por pedido de vistas conjunto de deputados da base e oposição na Comissão Mista.\nA matéria gerou intenso debate em plenário, com troca de argumentos entre governistas e opositores, o que estendeu a sessão ordinária até depois do horário regimental. De acordo com o líder do governo, Talles Barreto (UB), a proposta só voltará a ser analisada na próxima terça-feira (03), já que os parlamentares não pretendem devolver a matéria antes do prazo regimental de 24 horas para vistas.