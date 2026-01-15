O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) decidiu nesta terça-feira (14) reverter, de forma provisória, a decisão proferida pelo pleno, em abril de 2024, e retornar a independência financeira da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) em relação à Prefeitura de Goiânia. A confirmação dos conselheiros, por 6 votos a 1, acatou um pedido de revisão protocolado pela empresa pública, em procedimento inédito na Corte goiana.\nO cancelamento dos efeitos da decisão anterior, segundo voto apresentado pelo presidente, Joaquim de Castro, terá validade ao longo de 2026 até o julgamento das contas do Executivo e da companhia referentes ao fechamento deste ano. O julgamento contou com sustentação oral do prefeito Sandro Mabel (UB), que falou por quase 30 minutos e apresentou os resultados das medidas de regularização da empresa em 2025, o que convenceu os integrantes do tribunal da darem “voto de confiança” à gestão da capital.