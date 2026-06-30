Uma decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia determinou a suspensão do pagamento e da entrega de imóveis pelo programa Pra Ter Onde Morar — Casa a Custo Zero, do governo de Goiás, que foram construídos pela Excel Construtora e Incorporadora. O processo é relacionado à Operação Confrades, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) em março deste ano, e a inquérito civil. A apuração aponta suspeita de favorecimento ilícito à Excel.\nNa decisão, publicada na sexta-feira (26), houve determinação para que o estado de Goiás e a Agência Goiana de Habitação (Agehab), órgão responsável pela execução do programa, suspendam de forma imediata a entrega de chaves e a emissão de termos de recebimento definitivo (atesta que serviço foi feito dentro de requisitos estabelecidos) em todos os empreendimentos da Excel nos editais que são investigados.