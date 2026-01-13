A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que o bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra, realize uma visita de “assistência religiosa” à ele na prisão. Rodovalho é natural de Anápolis, na região central de Goiás. O pedido também inclui a visita de um pastor à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena.\nSegundo o jornal O Globo, Rodovalho tem 69 anos e preside a Igreja Sara Nossa Terra. Além da trajetória religiosa, ele é físico, teólogo, filósofo, apresentador de TV e escritor.\nNa política, foi eleito deputado federal em 2006 pelo antigo Democratas (DEM). Durante o mandato, licenciou-se para ser Secretário do Trabalho do Distrito Federal. Em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a perda de seu mandato por infidelidade partidária após ele trocar de legenda.