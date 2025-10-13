Ex-presidente Jair Bolsonaro (Lula Marques/Agência Brasil)\nA defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para a visita de uma médica endocrinologista.\nSegundo os advogados de Bolsonaro, a visita é necessária "em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito".\nEm Rio Verde, Michelle diz que esquerda é "maldita" e que não existe eleição sem Bolsonaro\nLula tem 33% de avaliação positiva, contra 37% de negativa, aponta Genial/Quaest\nAlternativas indicam perda de estrutura em projeto nacional de Caiado\nA médica solicitada por Bolsonaro se chama Marina Grazziotin Pasolini. Ela diz nas redes sociais trabalhar com foco em emagrecimento e obesidade. A endocrinologista não faz parte do grupo que vinha acompanhando o ex-presidente ao longo do ano.