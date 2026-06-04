O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev) registrou déficit atuarial de R$ 13,7 bilhões em 2025. O número foi apresentado em audiência pública realizada pelo instituto, nesta quarta-feira (3), na Câmara de Goiânia. Em 2024, o déficit atuarial apurado foi de R$ 12,9 bilhões (diferença de R$ 744 milhões). O contexto é de discussão em torno da reforma da Previdência que o Executivo pretende enviar à Casa no segundo semestre deste ano.\nO déficit atuarial aponta o desequilíbrio na relação entre a projeção de despesas com aposentadorias e pensões para os próximos 75 anos e o volume de recursos que o instituto possui em caixa e ainda vai receber no ritmo atual.\nEm 2025, as aposentadorias custaram R$ 1,1 bilhão ao GoianiaPrev. A lista de despesas previdenciárias também tem pensões (R$ 142,6 milhões), sentenças judiciais (R$ 2,1 milhões), compensações a Regime de Previdência (R$ 2,2 milhões) e taxa de administração (R$ 38,9 milhões). As principais receitas são de contribuições de servidores, com R$ 371,9 milhões, e patronal, de R$ 414,3 milhões, além dos aportes da Prefeitura.