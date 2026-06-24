O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) disse na segunda-feira (22) que o candidato a vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB) será definido apenas na véspera das convenções do grupo governista em Goiás, marcadas para o dia 5 de agosto. “Isso é assunto que vai ser discutido no dia 4 de agosto até meia-noite”, afirmou, em entrevista coletiva após encontro com presidenciáveis promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.Caiado também disse que a manifestação da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), pré-candidata ao Senado, em favor do ex-deputado federal e presidente licenciado da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (PSD), para a vaga de vice não representa favoritismo de seu nome. “Talvez tenha sido a empolgação do momento”, afirmou o ex-governador sobre as declarações.Como mostrou o Giro no final de abril, Gracinha afirmou que Schreiner era seu nome preferido durante discurso em reunião política com presidentes de sindicatos rurais de 93 municípios goianos, organizada pelo ex-parlamentar em Goiânia. “Seria o melhor nome para Goiás (...). Então, você pode ter certeza, Zé, se depender de mim, né?”, afirmou.Nas últimas semanas, os interessados na vaga de vice intensificaram articulações em busca de reforços. Schreiner garantiu uma manifestação de apoio de parte das entidades do Fórum Empresarial, enquanto o ex-senador Luiz do Carmo (PSD) teve reuniões com militares e com evangélicos.Já o seu próprio vice na disputa à Presidência da República, Caiado afirmou que definirá mais cedo, antes das convenções do PSD nacional, agendadas para 26 de julho. Ele disse que pretende anunciar o nome em evento em Brasília.O mais cotado hoje é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mas o ex-governador não quis confirmar o favoritismo do dirigente. “Vou decidir logo. Depois dessa viagem ao Nordeste agora vai dá para definir”, afirmou, em referência a compromissos nesta semana pela Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Ceará.Caiado confirmou que estará presente no quinto encontro de partidos aliados em Goiás no próximo sábado (27), em Itumbiara (Região Sul). Ele também compareceu aos eventos em Jaraguá, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu.