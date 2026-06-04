O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares publicou nas redes sociais na terça-feira (2) um vídeo em que o presidente Lula (PT) o reconhece em meio ao público durante evento em Catalão, no Sudeste goiano, e caminha em sua direção para abraçá-lo.\nNa legenda, Delúbio escreve que os dois se conhecem desde os anos 1970 e que nunca deixou de cumprir missões dadas pelo presidente e pelo partido. “Nos conhecemos nos anos 70, na luta, e somos amigos e companheiros desde então”, escreveu ele, que disputará neste ano uma vaga em Goiás para a Câmara dos Deputados.\nO ex-tesoureiro do PT usou o recurso “POV” — sigla em inglês para “ponto de vista” — com a frase: “Você está inaugurando uma obra e vê de longe um amigo de longa data”.\nLula visita Goiás com PT local ainda indefinido sobre candidatura\nDelúbio vai à Câmara fazer convite e confirma que disputará eleição