Em visita à Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira (7) para convidar vereadores para seu aniversário de 70 anos no próximo dia 19 de outubro, o ex-tesoureiro do PT nacional Delúbio Soares confirmou a sua pré-candidatura a deputado federal na eleição de 2026 e disse que as tratativas do diretório goiano do PT sobre o lançamento de um nome para disputar o Palácio das Esmeraldas ainda estão em fase de “conversas” - e incluem, também, um nome para a disputa ao Senado Federal. “Na chapa proporcional, nós estamos trabalhando para montar uma chapa forte para ampliar bancada federal para permitir que o próximo governo Lula tenha uma bancada mais firme de apoio; e aqui no Estado ampliar a bancada de centro-esquerda - não só do PT, mas dos outros partidos aliados, como o PSB, PDT, parte do MDB, parte do PSD. Estamos trabalhando. Ainda não tem nada definido. Essas definições ocorrerão em maio ou junho do ano que vem”, afirmou o petista, em entrevista aos jornalistas.Questionado pelo POPULAR sobre a possibilidade de o PT goiano formar chapa com uma sigla de centro para disputar o governo estadual, Delúbio disse que isso dependerá do apoio que os partidos sinalizarão ao projeto de reeleição do presidente Lula (PT). “Nós vamos trabalhar numa candidatura que apoie o presidente Lula no Estado. Se nós tivermos condições de ter um aliado que topa e concorda com a campanha do presidente Lula, nós apoiaremos. Caso contrário, vamos lançar candidato próprio”, afirmou, acrescentando que todas as tratativas relacionadas à corrida ao Palácio das Esmeraldas ficarão a cargo da deputada federal Adriana Accorsi, presidente estadual do PT. Por outro lado, reforçou que a principal bandeira de sua candidatura a deputado será ampliar programas de Lula no Estado. “Eu sou um político nacional, mas agora depois dos 70 anos eu resolvi me dedicar à política de Goiás. Deus é que vai dizer quantos anos eu posso conseguir, mas eu pretendo viver muito”, afirmou. Delúbio estava acompanhado da presidente do diretório municipal do PT, Neyde Aparecida, e outros aliados. Ao chegar à Câmara, circulou pelo plenário, cumprimentou vereadores, e dirigiu-se à mesa diretora para falar com o presidente Romário Policarpo (PRD). Na presidência no momento, Anselmo Pereira (MDB) citou a presença durante a sessão ordinária. (Gabriel Neves)