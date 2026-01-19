Apenas um deputado estadual de Goiás - Jamil Calife (PP) - apresentou a íntegra da destinação de emendas impositivas do Orçamento do Estado para este ano. Outros 13 definiram menos da metade da aplicação dos recursos, de R$ 13,8 milhões para cada parlamentar (veja quadro ao lado).\nO deputado Lincoln Tejota (UB) foi o único a não definir nada da sua cota até o momento. Outros quatro indicaram de R$ 100 mil a R$ 200 mil, que representam menos de 2% do valor individual de emendas para 2026.\nAcertos com prefeitos aliados e falta de tempo para organização são apontados pelos parlamentares para justificar o adiamento da definição. Pelas normas do Estado, os deputados podem indicar emendas genéricas na Lei Orçamentária - com informação apenas de área de destinação - para depois apresentar detalhamento no prazo de janelas estabelecidas pelo governo. A primeira foi aberta de 9 a 12 de janeiro.