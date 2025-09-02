O advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, Demóstenes Torres, levou 21 minutos para fazer a introdução antes de propriamente entrar na defesa do seu cliente ao se manifestar no processo da trama golpista nesta terça-feira (2).\nEle disse, entre outros assuntos, que provavelmente é o único no Brasil que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes. Também disse que levaria cigarro para Bolsonaro na cadeia.\nSTF começa julgamento sobre trama golpista que deve sacramentar destino de Bolsonaro\nRéus terão de explicar minuta, planos de assassinato e de golpe\nJulgamento de Bolsonaro no STF projeta embate sobre delação, penas e sobreposição de crimes\nEx-membro do Ministério Público, afirmou que convidava a ministra Cármen Lúcia para dar palestra em Goiás quando era procurador-geral de Justiça. Depois, começou a rebater os argumentos da acusação.