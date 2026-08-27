Um depoimento do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal previsto para esta quinta-feira (27) foi adiado após problemas técnicos.\nVorcaro, que está preso na chamada Papudinha, no Distrito Federal, falaria por vidoconferência no inquérito que trata de suspeitas sobre servidores do Banco Central investigados por receber pagamentos do ex-banqueiro.\nSeria o primeiro depoimento de Vorcaro após a recusa de suas duas propostas de delação premiada e com a atual equipe de advogados, liderada por Sérgio Leonardo e Daniel Bialski.\nEm nota a defesa disse que aguardou "o restabelecimento do sinal estável para realização da audiência virtual, o que não foi possível. Desta forma, será designada nova data quando nosso cliente será ouvido sobre os fatos".\nUma nova tentativa de tomar o depoimento de Vorcaro deve acontecer nesta sexta-feira (28).