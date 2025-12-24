O Ministério da Fazenda publicou, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, no Diário Oficial da União, despacho em que autoriza a celebração do aditivo contratual que garante a adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Os principais impactos são maior a flexibilidade no teto de gastos e menor custo dos juros da dívida. Na mesma edição, o governo federal também confirmou a entrada de Sergipe ao programa.\nEm vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), atribuiu o resultado ao trabalho realizado desde o início da gestão. O gestor voltou a afirmar que assumiu o estado “quebrado” e “falido”, destacando R$ 6,8 bilhões de dívidas imediatas e R$ 18 bilhões de dívidas consolidadas.\nO contrato do Propag é de 30 anos e, de acordo com o Caiado, a previsão é de uma economia de R$ 28 milhões no período, em juros e nos valores das parcelas. Consta no termo aditivo que a dívida do estado, apurada ainda no final de outubro de 2025, é de R$ 20,2 bilhões.