A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em longa reunião extraordinária nesta quarta-feira (24), o relatório de Bruno Diniz (MDB) ao projeto de lei, de autoria da Prefeitura, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. A matéria segue agora para votação em primeiro turno no plenário.\nA reunião durou cerca de três horas e foi marcada por discussões acaloradas envolvendo o líder de governo, Wellington Bessa (DC), e por diversas reclamações acerca das emendas parlamentares que não foram acatadas pelo relator. Durante a tramitação, foram apresentadas 68 intervenções pelos vereadores, das quais somente dez foram acatadas por Diniz.\nPuxando as críticas, Pedro Azulão Jr. (MDB) afirmou que seria “a última vez” que aprovaria o PPA “da maneira que estou votando hoje”. O emedebista, então, fez críticas ao Executivo: “Eu não vou mais ficar com o pires na mão pedindo coisas que nós aprovamos aqui, que está colocado nesta lei, que não seja cumprido”, afirmou.