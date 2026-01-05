O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), discordou da intenção do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), de levar à Justiça o projeto de nova reestruturação do transporte coletivo na região metropolitana da capital. Segundo ele, é “natural” que o estado ocupe mais “poder de decisão” ao investir e assumir parcela maior do subsídio. As mudanças propostas pelo estado definem a estadualização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e reduzem a participação da capital nas decisões do transporte coletivo, na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC).\nVilela também confirmou a possibilidade de realizar mudanças no secretariado após “avaliação profunda” sobre os resultados obtidos em cada pasta ao longo do primeiro ano de gestão. O gestor analisou, em entrevista ao POPULAR, o trabalho prioritário de busca pelo equilíbrio financeiro ao longo de 2025 e apontou que, apesar de avanços, as parcerias com os governos estadual e federal continuarão fundamentais para garantir investimentos na cidade.