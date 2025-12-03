-VÍDEO: Adriana Accorsi agradece alta da filha (1.3345081)\nA deputada federal Adriana Accorsi (PT) anunciou nesta quarta-feira (3) que sua filha caçula, Helena, de 7 anos, recebeu alta após 31 dias internada com uma pneumonia grave no Hospital Infantil de Campinas, em Goiânia. A criança chegou a ficar na UTI e depois foi encaminhada ao apartamento, permanecendo por um mês no hospital. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a parlamentar se emocionou ao agradecer à equipe médica e às pessoas que a acompanharam durante o período mais difícil da vida da família (assista acima).\nEm sua fala, Adriana relatou o longo período de internação da filha e agradeceu a recuperação.\nComo muitos de vocês sabem, no último mês nós passamos dias muito difíceis. A minha filhinha caçula, Helena, passou por uma grave enfermidade, ficou internada na UTI e depois no apartamento. São 31 dias de internação. E hoje, graças a Deus e graças à ciência, nós estamos tendo alta”, conta em vídeo.