-POP_SylvieBlindagem_190925 (1.3314262)\nA deputada federal Silvye Alves (UB) anunciou que deixará o partido União Brasil após ser pressionada durante votação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados. Em vídeo publicado nas redes sociais da parlamentar ela pediu desculpas aos eleitores e alegou ter cometido um erro grave durante a votação (veja acima).\nVim aqui, humildemente, pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo durante a votação da PEC da Blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo e acredito", afirmou a deputada.\nEm nota, a assessoria de Silvye disse que durante a votação da PEC a parlamentar chegou a receber ligações do alto escalão para mudar o voto. Silvye afirma que chegou a registrar o voto contra a aprovação, mas se sentiu pressionada e o alterou (veja a nota completa no final desta reportagem).