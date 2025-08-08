-Deputada Sylvie Alves denuncia importunação após receber imagens de homem nu (1.3297728)\nA deputada federal Silvye Alves (UB) denunciou que está sofrendo importunação sexual após receber pelo e-mail da Câmara dos Deputados imagens de um homem nu. Em um vídeo, divulgado no seu perfil no Instagram, a parlamentar relata o ato criminoso (veja o vídeo acima).\nEu venho recebendo, já há algum tempo, assédio sexual no e-mail da Câmara dos Deputados, e isso já está sendo investigado pela Polícia Legislativa Federal" contou a deputada.\nComo o nome do homem não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar o contato dele ou da defesa para se manifestar sobre o caso.\nSegundo Silvye Alves, as mensagens que chegam no e-mail oficial são lidos por duas servidoras da equipe dela. A deputada ressalta que o homem "não para de mandar e-mails com as partes íntimas dele".