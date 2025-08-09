Pela rede social, Silvye apresentou algumas imagens enviadas pelo homem no e-mail do Congresso Nacional (Reprodução/Instagram da Silvye Alves)\nA deputada federal Silvye Alves (UB), que denunciou caso de importunação sexual após um homem enviar fotos nu para ela, disse que sua equipe recebeu as imagens através de seu e-mail oficial na Câmara dos Deputados.\nTá cada vez mais difícil ser mulher nesse país”, desabafou ela através de vídeo publicado em suas redes sociais.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar o homem ou a sua defesa para que pudesse se manifestar.\nAinda na publicação, a parlamentar ressaltou que o ato criminoso não ficará impune, e destacou que o caso já está sendo investigado pela Polícia Legislativa Federal (veja o vídeo abaixo).\n-Deputada Sylvie Alves denuncia importunação após receber imagens de homem nu (1.3297728)