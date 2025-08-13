-POP_Silvye_AssedioSexual_130825 (1.3299441)\nO homem que mandou fotos nuas por e-mail para a deputada federal Silvye Alves (UB) foi identificado. De acordo com a parlamentar o suspeito já foi intimado, indiciado e será ouvido pela Polícia Legislativa Federal nesta quinta-feira (14).\nFoi identificado o homem que enviou imagem pornográfica aqui pro meu e-mail oficial da Câmara dos Deputados. Ele é do Rio de Janeiro. Inclusive, segundo os policiais, não é o primeiro crime cometido contra mulheres nesse ano. O nome do covarde é Italo Almeida", disse a parlamentar em um vídeo nas redes sociais.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização dessa matéria.\nDe acordo a deputada Silvye, o homem tem 31 anos e mora na cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e por divulgação de imagens pornográficas pela Internet.