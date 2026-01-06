Deputado estadual, Antônio Gomide (PT) (Wildes Barbosa/O Popular)\nO deputado estadual Antônio Gomide (PT) foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta terça-feira (6), depois de sofrer um acidente de trânsito na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nAo POPULAR, o Hugol confirmou que o deputado está internado na unidade e informou que possui estado geral de saúde regular, está consciente e respira espontaneamente.\nA assessoria do político ressaltou que Antônio foi transferido do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para o Hugol, porque estava sentindo dores na coluna e precisou fazer uma ressonância magnética no Hugol, já que o hospital possui equipamentos com especialidade nisso.\nSegundo a assessoria, o boletim médico ainda não está pronto, por isso ainda não é possível informar um diagnóstico preciso.