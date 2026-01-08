Deputado estadual Antônio Gomide (PT) passa bem após cirurgia na coluna (Reprodução/Instagram de Antônio Gomide)\nO deputado estadual Antônio Gomide (PT), de 65 anos, está bem após passar por uma cirurgia na coluna. Segundo nota da assessoria, o parlamentar apresenta boa recuperação e já fez uma caminhada, acompanhado por um fisioterapeuta (leia na íntegra ao final do texto). O procedimento foi realizado nessa quarta-feira (7) no Hospital de Urgências Otávio Lage (Hugol), em Goiânia.\nAinda não há informações sobre previsão de alta. Além disso, conforme divulgado pela assessoria, Gomide recebeu a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do ex-deputado Valdi Camarcio.\nVeja mais detalhes do caso na reportagem da TV Anhanguera: Deputado Antônio Gomide sofre acidente na BR-060\nRelembre o caso