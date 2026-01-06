Deputado estadual Antônio Gomide (PT) (Reprodução / Facebook Antônio Gomide)\nO deputado estadual Antônio Gomide (PT), de 65 anos, passará por cirurgia na coluna na quarta-feira (7), no Hospital de Urgências Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, conforme a assessoria do político. Ele sofreu um acidente de trânsito na segunda-feira (5), na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nConforme o comunicado, o procedimento cirúrgico é preventivo, com objetivo de minimizar riscos futuros. O exame de ressonância magnética afastou a hipótese de lesão cervical aguda, mas a equipe médica confirmou a presença de fratura na coluna torácica ao nível de T5 (quinta vértebra dorsal), segundo a assessoria.\nGomide estava no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis, mas precisou ser transferido para o Hugol justamente por estar sentindo dores na coluna, e o hospital possuir equipamentos para essa especialidade.