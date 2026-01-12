Deputado Antônio Gomide sofreu acidente na BR-060, no km 40+100, sul, sentido Anápolis (Reprodução/Instagram Antônio Gomide e Divulgação/Triunfo Concebra)\nApós passar por um susto na BR-060, o deputado estadual Antônio Gomide (PT) já está em casa. Ele recebeu alta médica no último sábado (10), o que coincidiu com a data de seu aniversário no domingo. Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a celebração dupla: pela saúde e pela vida.\nAntônio Gomide voltava de Brasília (DF) no dia 5 de janeiro, quando o carro em que estava saiu da pista e capotou no km 40+100, sul, sentido Anápolis. Ele estava sozinho e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), na município.\nDeputado Antônio Gomide sofre acidente na BR-060\nDeputado Antônio Gomide passará por cirurgia na coluna após acidente na BR-060