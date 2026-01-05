O deputado estadual Antônio Gomide (PT) sofreu um acidente de trânsito na BR-060 enquanto voltava de Brasília, na tarde desta segunda-feira (5). Segundo a assessoria do político, “ele está bem, já foi resgatado, consciente e está a caminho do hospital”.\nConforme a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração do trecho, o automóvel saiu de pista e capotou no km 40+100, sul, entre Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, sentido a Anápolis.\nDe acordo com a concessionária, o condutor, que estava sozinho no carro, foi atendido pelo socorro médico e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nAo POPULAR, o Heana informou que o "paciente passou por atendimento inicial, está clinicamente estável e passa por exames de imagem para avaliação complementar e definição de conduta".