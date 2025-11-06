-Vídeo dep Amauri Ribeiro (1.3333316)\nO deputado estadual Amauri Ribeiro (UB) criticou uma exposição de arte com temática da umbanda e do candomblé que está sendo realizada no saguão da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia. Em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (5), o parlamentar associou as obras à “adoração ao demônio” (veja acima).\nEu me deparei com uma exposição de tranca rua, pomba gíria, exu, com cabeça de vaca, com vela, com oferenda. Me desculpe, eu respeito todas as religiões, mas religião para mim é que tem ligação com um único deus”, disse o deputado no vídeo.\nO POPULAR entrou em contato com a assessoria do político para solicitar um posicionamento na manhã desta quinta-feira (6), por e-mail e aplicativo de mensagem, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.