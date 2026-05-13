O deputado estadual Major Araujo (PL) apresentou nesta terça-feira (12) um requerimento em que solicita o direito de entrar e permanecer armado durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O pedido ocorreu na primeira reunião ordinária depois da briga protagonizada pelo parlamentar e pelo deputado Amauri Ribeiro (PL), na quinta-feira (07), quando os dois escalaram em debate nas tribunas da Casa e tiveram de ser apartados para não entrarem em vias de fato, enquanto os trabalhos eram encerrados antecipadamente.\n“Eu estou apresentando um requerimento para que a mesa diretora me autorize a vir para o plenário armado. Porque a gente tem sido aqui alvo de ameaça, agressão, enfim, chamar para os tapas. Eu não vou disputar nada no tapa. Se alguém me triscar a mão, eu tenho que exercer meu direito de legítima defesa garantido pela Constituição, pela Lei Penal. Acho que a Assembleia não está garantindo essa harmonia que é necessária e eu temo. Eu tenho certa limitação física e não vou para os tapas com vagabundo nenhum”, afirmou.