A crise política e econômica entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil, além da determinação da prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dominaram os debates na sessão desta quarta-feira (06), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Em um dos discursos, o deputado Amauri Ribeiro (UB), defendeu a prisão do ministro Alexandre de Moraes.“Nós não queremos Alexandre de Moraes simplesmente cassado. Queremos ele preso pelos crimes que ele cometeu. Não só ele, mas aqueles que também apoiam o que ele faz”, afirmou.Amauri Ribeiro é investigado pelo STF, no âmbito do inquérito sobre os ato golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e foi alvo da 15ª fase da Operação Lesa Pátria, autorizada por Alexandre de Moraes, que investiga pessoas que supostamente incitaram, participaram e patrocinaram o ataque a prédios dos Três Poderes, em Brasília.Na deflagração da operação, em agosto de 2023, a Polícia Federal divulgou que a investigação tem relação, em tese, com crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.A defesa de Ribeiro pela prisão do ministro ocorreu em resposta a discurso anterior do deputado Lucas Calil (MDB), que defendeu que os parlamentares se atentem aos problemas da “vida real” dos goianos, e afirmou que a “briga ideológica está indo longe demais”, em referência ao tarifaço e o enfrentamento entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário norte-americano, Donald Trump.“Os Estados Unidos vem fazendo o que o Senado deveria ter feito há alguns anos atrás. É uma vergonha o que vem acontecendo nessa nação e eu aprendi que homem tem que ter lado. Se fica em cima do muro, leva tiro dos dois lados”, disse Amauri. “Não existe mais primeira ou segunda instância no Brasil. Tudo quem julga e decide é o STF. Prenderam um presidente que não cometeu crime algum”, completou o deputado, que cobriu a tribuna com uma bandeira dos Estados Unidos enquanto discursava.A deputada Bia de Lima, em resposta a Amauri Ribeiro, mas sem citá-lo diretamente, utilizou uma bandeira do Brasil no púlpito e contraditou: “Eu defendo o meu país de verdade. Não é ser patriotário. É uma vergonha colocar aqui na Casa do povo goiano a bandeira de um país que hoje está destruindo as exportações do agronegócio”.As falas do bolsonarista foram reforçadas pelo líder do governo, Talles Barreto (UB), que apontou “indignação generalizada” com Alexandre de Moraes, caracterizado como “ditador”. “O sistema está podre e começa pela maior Corte do país”, afirmou o líder.Em resposta, outros dois deputados da bancada petista discursaram em defesa das ações do STF. “O Judiciário é o responsável por manter a democracia no país”, disse Mauro Rubem. Já Antônio Gomide afirmou que o Brasil não é “puxadinho dos Estados Unidos”.