A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, nesta terça-feira (23), em primeira votação, o projeto de lei do Executivo que cria Fundos de Investimentos Imobiliários no âmbito do estado de Goiás. Com a medida, a administração estadual pretende alcançar até R$ 1,24 bilhão de receita.\nO projeto prevê que a arrecadação ocorrerá por meio da comercialização de cotas de imóveis não utilizados pela gestão estadual. A matéria prevê a participação de investidores, que poderão adquirir frações para receber a parte proporcional dos aluguéis e lucros.\nA ausência da lista de imóveis como anexo do projeto gerou críticas da oposição. Já o líder do governo, Talles Barreto (UB), argumentou que as informações serão divulgadas em portal de transparência.\nO POPULAR mostrou que o governo estadual definiu as 12 primeiras áreas que devem integrar os fundos de investimentos. Os imóveis ficam em Goiânia, Santa Helena, Pirenópolis e Pires do Rio mas já existem estudos da gestão sobre outras quatro áreas.