A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quarta-feira (19) o projeto do governo estadual que busca autorização para a contratação de empréstimo de até R$ 500 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso, caso aprovado pela instituição financeira, será destinado à compra de prédio no Conjunto Fabiana, em Goiânia, onde passará a funcionar o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGO).\nDepois de não ter a tramitação iniciada na terça-feira (18), quando os trabalhos legislativos foram encerrados por falta de quórum, o projeto passou por avaliação pela Comissão Mista e em duas votações no plenário em prazo de apenas duas horas, nesta quarta. Apesar das críticas iniciais de deputados da oposição ao processo de compra do imóvel pelo governo de Goiás, a matéria passou sem qualquer debate, em sessões e reuniões híbridas, em que poucos parlamentares estavam presencialmente na Casa.