O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quinta-feira (11), por 34 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto enviado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) para incluir os recebíveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) entre as verbas aptas a amortizar o montante da dívida estadual. A matéria integra as medidas tomadas pelo estado para confirmar a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e ainda precisa do aval em segunda e última votação, marcada para a próxima terça-feira (16).\nO Executivo goiano ainda aguarda a aprovação, na próxima semana, da Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que estabelece novos limites para o crescimento das despesas primárias, também previstos pelo novo programa. A matéria estará apta à votação a partir de terça, quando será cumprido o prazo regimental de dez sessões ordinárias.