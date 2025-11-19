A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, nesta terça-feira (18), em votação definitiva, projeto de lei do Executivo que modifica as leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) de 2025 e 2026. Uma nota técnica da Secretaria de Estado da Economia, anexada ao projeto, aponta que as metas fixadas inicialmente na LDO de 2025 tiveram de ser revisadas. O resultado primário (exceto de fontes do Regime Próprio de Previdência Social) foi projetado inicialmente com superávit de R$ 694,9 milhões, mas foi revisto para déficit de R$ 4,96 bilhões.\nA nota aponta que o objetivo da mudança na LDO 2025 é a adequação do texto à atual conjuntura econômico-financeira do estado, “em especial ao uso estratégico da poupança acumulada para o incremento dos investimentos públicos em áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, segurança pública e transporte coletivo”.