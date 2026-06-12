O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, por maioria de 28 votos favoráveis e 3 contrários, o decreto legislativo que suspende processo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) contra o deputado estadual Amauri Ribeiro (PL) pelo crime de violência política de gênero. A blindagem livra o parlamentar, enquanto estiver no exercício do mandato, de responder a ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que poderia gerar pena de 1 a 4 anos de reclusão, multa e indenização, além de cassação do mandato e inelegibilidade, caso transitada em julgado.\nEm troca, o deputado teve confirmada a aplicação da punição deliberada pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com a suspensão do uso da tribuna durante sessões plenárias pelo período de 30 dias. Os relatórios feitos por Rosângela Rezende (Agir), que absolveu a deputada Bia de Lima (PT) das acusações de Amauri, e por George Morais (MDB), que acatou denúncia da petista contra o bolsonarista, foram aprovados no plenário, com 23 votos favoráveis e 4 contrários (veja no quadro).