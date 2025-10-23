Deputados estaduais da base de apoio ao governador Ronaldo Caiado (UB) se dedicaram à defesa da parceria do governo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag). Os aliados rebateram, na sessão ordinária desta quarta-feira (22) as críticas direcionadas pelo deputado Mauro Rubem (PT) e comemoram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a continuidade do contrato já assinado pela gestão.\nO petista abriu a fila de discursos sobre o tema e apontou que a legenda, autora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que levou à suspensão das leis sobre a parceria, vai manter atuação no processo com o objetivo de “moralizar o dinheiro público” em Goiás. “É absurdo o governo insistir em não fazer licitação para com o recurso do Fundeinfra. Alguns estão aliviados, mas o ministro foi racional e decidiu não paralisar obras para que o prejuízo para a sociedade seja menor. Não é porque o mérito está correto”, criticou.