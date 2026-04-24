Três deputados federais do PSOL fizeram uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), sob o argumento de que o então chefe do Executivo estadual extrapolou as atribuições de seu cargo ao assinar, em março, um memorando com a administração dos Estados Unidos para o fortalecimento da cooperação no setor de minerais críticos.\nNa representação, os deputados Sâmia Bomfim (SP), Glauber Braga (RJ) e Fernanda Melchionna (RS) pedem a apuração da conduta de Caiado quanto à suposta extrapolação de competências constitucionais e violação do pacto federativo. Caiado deixou o governo de Goiás em 31 de março e é pré-candidato a presidente da República.\nOs parlamentares também pedem a adoção de medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para anulação de atos de Caiado que tenham invadido a competência da União quanto a relações internacionais e mineração. “A atuação do estado de Goiás, ao firmar acordo diretamente com governo estrangeiro em matéria estratégica, configura, em tese, hipótese de diplomacia paralela, incompatível com o pacto federativo”, argumentaram os parlamentares na representação à PGR.