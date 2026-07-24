Os deputados federais e senadores eleitos por Goiás gastaram R$ 4,1 milhões ao longo do primeiro semestre com recursos bancados pelo Congresso Nacional por meio da cota parlamentar. Os valores incluem verba para divulgação, além de aluguel de carros e imóveis para manutenção de escritórios políticos, hospedagens e combustível, entre outros. A ampliação dos gastos ocorreu justamente nos meses anteriores ao início da campanha eleitoral, em que a maioria dos parlamentares pretende buscar a reeleição e intensificou as agendas de pré-campanha.\nOs detentores de mandato que forem candidatos neste ano têm restrições para usar dinheiro público na divulgação do mandato antes da eleição. Na Câmara, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) pode bancar a divulgação da atividade parlamentar, mas a despesa é proibida nos 120 dias anteriores ao pleito para deputados que disputarem a eleição. Esse prazo foi iniciado no dia 3 de junho, desde quando os gastos registraram intensa queda em comparação com os meses anteriores neste ano.