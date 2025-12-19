O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quinta-feira (18), em primeira votação, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, que define receita estimada em R$ 53,4 bilhões, com despesa no mesmo valor. A deliberação definitiva, no entanto, só deve ocorrer na próxima quarta-feira (24), véspera de Natal, com novas sessões extraordinárias na segunda e terça-feira, às 10h, para apreciação de projetos dos deputados e enviados pelo governo estadual.\nOs trabalhos não serão retomados nesta sexta por conta de recursos regimentais da oposição, com emendas em plenário e pedido de vistas a projetos do Executivo, que prorrogaram a análise das matérias, que seguem paradas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Apesar do voto favorável à LOA 2026, até pela indicação das próprias emendas impositivas, deputados oposicionistas também criticaram a gestão financeira do governo estadual durante os debates.