Os deputados estaduais de Goiás definiram a destinação de 62% das emendas impositivas do Orçamento de 2026 após a primeira janela aberta pelo governo estadual para indicações. Do valor total que já tem finalidade, pouco mais de um quinto será pago a organizações não governamentais (ONGs).\nCada parlamentar terá neste ano eleitoral R$ 13,85 milhões de emendas impositivas, que são obrigatoriamente pagas pelo governo. Do total de R$ 567,9 milhões, é possível saber até agora a destinação de R$ 354,4 milhões. O levantamento foi feito pelo POPULAR no Portal Sislog, do governo estadual, indicado pela Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Searti) como fonte de dados atualizados.\nO adiamento das definições é apontado pelo Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado (MPC/TCE-GO), como um dificultador do acompanhamento da execução, em contraponto à rastreabilidade e à transparência determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em ação de relatoria do ministro Flávio Dino.