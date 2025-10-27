Entre janeiro e setembro de 2025, os deputados estaduais de Goiás realizaram 57 deslocamentos usando o avião Baron 95-B55, que está à disposição da Assembleia Legislativa (Alego). O parlamentar que mais esteve a bordo foi o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), em 25 viagens. Em 2024, os deputados usaram a aeronave 16 vezes.\nPeixoto afirmou que usa o avião para representar o Legislativo estadual, seguindo as normas vigentes, com a publicação dos deslocamentos no Portal da Transparência. De acordo com o presidente, houve aumento na quantidade de viagens por causa do programa Deputados Aqui, em que a Alego realiza eventos em diferentes cidades com serviços para a população, como consultas oftalmológicas e emissão de documentos. Já foram realizadas 24 edições.\nVice-presidente do PL nega 'enfraquecimento' do partido em Goiás