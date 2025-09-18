A maioria dos deputados federais goianos evitou posicionamento nas redes sociais após a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que amplia o foro privilegiado e protege os parlamentares em relação a investigações criminais e também abre brecha na área cível. Dos 17 representantes de Goiás, 14 votaram a favor da proposta. Só Adriana Accorsi, Rubens Otoni (ambos do PT) e Flávia Morais (PDT) foram contra.O tema incendiou o X (ex-Twitter) ao longo desta quarta (17), onde as tags “PEC DA BANDIDAGEM” e “PEC DA IMPUNIDADE”, escritas em caixa alta, ficaram entre os assuntos mais comentados do dia, somando mais de 250 mil postagens.O POPULAR levantou as redes de todos os 17 deputados goianos e encontrou apenas três manifestações diretas, por meio de postagens, sobre o tema: Adriana, Flávia e Ismael Alexandrino (PSD) se posicionaram publicamente. O restante da bancada preferiu não tocar no assunto - mesmo com a enxurrada de críticas.Nos comentários das publicações, a reportagem constatou presença considerável de internautas reclamando ou questionado o voto à favor da PEC. Eles cobraram posicionamento condizente com “os interesses do povo” e alegaram “decepção”. Na maioria dos casos, os comentários foram ignorados. Apenas alguns deputados chegaram a responder os internautas. Em um post, ao responder pergunta da internauta Nathalia Caetano sobre o voto à favor da PEC, Alexandrino disse que “não é uma pauta que eu gostaria de votar, mas infelizmente, para evitar excessos do STF, ela é necessária”. Sobre o mesmo tema, ao seguidor Antônio Luiz Espíndola escreveu que “não há democracia com um STF hipertrofiado e atropelando o parlamento. A PEC das Prerrogativas reestabelece (sic) o equilíbrio”. Mais cedo, pelos stories do Instagram, Alexandrino já havia compartilhado uma postagem do perfil oficial da Câmara dos Deputados dizendo que a PEC não é sobre “privilégio, mas tem a ver com cargo”.Magda Mofatto (PRD), que também não fez postagens sobre a PEC, em resposta ao internauta Carlos Eduardo Silva, reforçou a ideia de defesa da “autonomia do Congresso frente ao Supremo Tribunal Federal (STF)”. “E sobre o foro privilegiado, veja bem. Se o Bolsonaro tivesse sido julgado pela primeira instância, como foi o Lula, ele teria muito mais meios e tempo para se defender. Esse foro privilegiado para te colocar num julgamento político não cumpre os requisitos constitucionais”, escreveu a deputada.Do grupo dos três goianos que votaram contra a PEC, apenas Otoni não se manifestou nas redes. Adriana fez vídeo classificando a votação como “ataque à democracia” e dizendo que a pauta que verdadeiramente interessa ao povo “foi deixada de lado”. Já Flávia publicou texto em que disse respeitar a decisão da maioria, mas que não considera necessário que o “Congresso autorize a abertura de investigações contra parlamentares quando houver indícios de cometimento de crime”.